Meteoroloji Mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

METEOROLOJİ NEDİR?

Meteoroloji bilimi tüm insanlar ve işler için büyük önem taşıyan; günlük rutinizmizde ne yapmak isteklerine karar verirken, tarım, turizm, taşıma vb sektörlerde çalışırken, insan hayatını etkileyen birçok alanda hava durumu önemli bir faktördür ve hayati önem taşır.

METOROLOJİ MÜHENDİSİ NASIL OLUNUR?

Meteoroloji Mühendisliği bölümü meteoroloji bölümünde alınan bilimsel eğitimleri meslek hayatına aktarabilecek kişiler yetiştirir. Hem özel sektörde hem de devlet kurumlarında çalışabilme imkanı olan Meteoroloji Mühendislerinin 4 yıl eğitim alma koşulu vardır. 240 AKTS’ yi dolduran öğrenciler 4 senelik lisans programlarından, Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden mezun olurlar.

Üniversite süreçleri boyunca; Güneş ve Yer Radyasyonu, Atmosfer Bilimlerine Giriş, Atmosfer Dinamiği, Havacılık Meteorlojisi, Mühendislik Etiği, Hava Analizi ve Öngörü, Uzaktan Algılama, Klimatoloji, Olasılık ve İstatistik, Lineer Cebir gibi konulardan sorumlu oldukları gibi meteorolojiye ilgileri meraklı ve araştırmacı yapıları, sorumluluk sahibi olmaları da eğitim süreci içerisinde mühendis adayından beklenenler arasındadır.

METEOROLOJİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK!

Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunu kişiler çalıştıkları kurum içerisinde uzun ve kısa zamanlı hava durumu tahminleri oluşturma, önemli sektörler ve işler için hava durumları çıkartmak, atmosferin kimyasal ve fiziksel yapısını araştırmak gibi görevler üstlenirler. Özel sektörde çalışmak isteyen mühendislerin iş başvurusu takibi yapması gerekirken; kamu personeli olarak çalışmak isteyen mühendislerinsınavına girmesi gerekmektedir. Adaylar aldığı puan doğrultusunda, puanının yeteceği kamu kuruluşuna başvuru yapabilir.

Hava tahmin merkezlerinde çalışan, atmosferdeki değişiklikleri doğru ve ayrıntılı bir biçimde saptayabilmek için günün 24 saatinde aktif olan Meteoroloji mühendisleri nöbetleşerek görev yaparlar.

Meteoroloji mühendisliği mezunlarının en çok yer aldığı özel sektör ve devlet kuruluşlar:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü (DMİ), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Çevre Müdürlükleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Üniversiteler, Türkiye Elektrik Dağıtım Kurumu, Tarım Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Havacılık ve Uzay Ajansları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Devlet Oseanografi Dairesi, Türk Hava Yolları, Kitle İletişim Kurumları, Özel Televizyon Kanalları, Hidrolik, Rüzgâr ve Güneş Enerji ile ilişkili özel sektör ve devlet kuruluşları.”