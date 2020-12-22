Metalurji ve malzeme mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Metalurji ve malzeme mühendisi olmak isteyen bireyler öncelikle ÖSYM tarafından her yıl yapılan üniversite sınavına girmeliler. Bu sınavda gereken puanı alıp, metalurji ve malzeme mühendisi bölümüne veya bu bölüme benzer bir programa tercihlerini yapıp, bölüme başlayabilirler. Bölümü okuduktan sonra, mezunların kafasında iş imkanları, iş olanakları sorusu dolaşıyor. Metalurji ve malzeme mühendisi ne iş yapar, nerede çalışır gibi sorular sıkça araştırılıyor.

Metalurji ve malzeme mühendisi hem özel sektörlerde hem de kamuda kendilerine iş bulabilirler. Kamuda çalışmak isteyen kişiler KPSS’ye girerek, gereken puanı almalılar ve mülakatı geçmeliler.

Peki, metalurji ve malzeme mühendisi ne iş yapar?

Metal üretimi ve madde üretimi üzerine çalışan metalurji ve malzeme mühendisleri, madenin yer altından çıkarıldıktan sonraki bütün aşamalarında yer alırlar. Madenin temizlenmesinde, eritilmesinde, ürüne dönüştürülmesinde, bütün aşamalarda metalurji ve malzeme mühendisi rol oynar.

Bu aşamalarda yer alan metalurji ve malzeme mühendisi aynı zamanda bu aşamalar için uygun ortamı hazırlar ve personelleri belirler. Personellerin ne iş yapacağını koordineli bir şekilde ayarlar. Ekibi yönetir, yönlendirir.

Üretilen malzemenin korunmasında da yer alan metalurji ve malzeme mühendisi, güvenli ortamı sağlar.

Üretilen ürünün kalitesini kontrol eder, analiz yapar.