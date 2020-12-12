Meslek öğretmenlerinin şeflik ücretleri ile ilgili olarak resmi yazı

Milli Eğitim Bakanlığı yaşanan pandemi süreci sebebiyle şimdilik aldığı karar gereği 23 Kasım- 31 Aralık tarihleri arasında okullarda ki yüz yüze eğitimlere ara verdiğini duyurmuş ve tüm faaliyetlerin uzaktan yapılacağını açıklamıştı.

Bakanlık bu karar sonrasında meslek liselerinde staj yapan öğrencilerin ise veli izni doğrultusunda iş yerlerinde staj yapacaklarını açıklamış ve staja gitmeyen öğrencilerin ise staj eğitimini uzaktan öğretmenleri tarafından alacaklarını belirtmişti.

Şu an devam eden süreçte meslek liselerinde de atölye ve laboratuarlarda yüz yüze dersler yapılmadığı için meslek liselerinde şeflik görevi bulunan öğretmenlerin şeflik ücretlerinin ödenip , ödenmeyeceği hususunda yaşanan görüş farklılıklarına karşılık olarak resmi bir yazı yayımladı.

Bakanlık bir sendikanın sorusu üzerine yayımlamış olduğu şeflik görevi bulunan öğretmenlerin planlama ve bakım onarım karşılığı ücret ödemelerinin bu süreçte yüz yüze dersler yapılmadığı için ödenmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Bu karar ile birlikte meslek liselerinde şeflik görevi yapan binlerce öğretmene şeflik ücreti ödenmeyecek.