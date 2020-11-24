Meslek lisesi öğrenci stajları ne olacak? Öğrenciler stajlarına devam edebilecek mi?

Mesleki eğitim merkezine kayıtlı olan öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 12’nci sınıf öğrencileri, işletmenin talep etmesi ve velinin izin vermesi halinde 30 Kasım’dan itibaren staj yapmaya devam edebilecek.

Meslek lisesi öğrencileri stajlarına devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ‘’Yüz Yüze Eğitime Ara Verilen Tarihlerde İşletmelerde Beceri Eğitimi ve Staj’’ gören öğrencilere yönelik il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi.

Buna göre kurumlardaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitime devam edileceği belirtilirken, işletmelerde Covid-19 salgınına yönelik tedbirlerin alınmasıyla öğrencilerin stajlarına devam edebileceği duyuruldu. Bu kapsamda mesleki eğitim merkezine kayıtlı çırak öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 12’nci sınıf öğrencilerinin 30 Kasım’dan itibaren staj yapmaya başlayacakları kaydedildi.