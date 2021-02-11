Meslek Liseleri yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Eğitim ve öğretim hakkında alınan kararlar kapsamında, köy okullarında 15 Şubat itibariylee geçilecektir. 1 Mart itibariyle ilkokullar, 8 ve 12. Sınıflar da kademeli bir şekilde online eğitimi sonlandıracak.nin eğitimi nasıl devam ettireceği merak edilmektedir.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılının başında da benzer bir yöntem düşünülmüş ancak daha sonra tamamen uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmişti. Meslek liselerinde uygulamalı derslerin yüz yüz başlaması Eylül ayından Kasım ayına kadar devam etmişti. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Fahrettin koca açıklamada bulundu

Sağlık Bakanı: ''Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum bu hafta konuyla ilgili cevap vermiş olacağız. Şu an salgının geldiği seyir vakaların, son 2 hafta bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını artırdığı şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin bu dönemde risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim. Yüz yüze eğitime geçecek özellikle ilköğretim okulları için MEB’den listeleri almış olduk. Muhtemelen ay sonuna doğru öğretmenlerimizi de, özellikle eğitim başlanacak sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak.'' açıklamasını yaptı.