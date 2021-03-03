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Meslek liseleri ne zaman açılıyor? Meslek liseleri yüz yüze eğitime ne zaman devam ediyor?

Kabine Toplantısı ardından yüz yüze eğitime devam edileceği belli olmuştu. Cumhurbaşkanı açıklaması ile 2 Mart'ta orta ve düşük riske sahip illerde eğitime başlandı. Meslek liselerinin de yüz yüze eğitime devam edip etmeyeceği de araştırılıyor.

03 Mart 2021 Çarşamba 01:44
Meslek liseleri ne zaman açılıyor? Meslek liseleri yüz yüze eğitime ne zaman devam ediyor?
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Dün yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından okullarda yüz yüze eğitime ilişkin detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı açıklaması ile 2 Mart ile yüz yüze eğitime büyük oranda başlandı.

Meslek Liseleri ne zaman açılıyor?

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 2 Mart itibari ile okul öncesi, ilkokullar, 8 ve 12.sınıflarda eğitime yüz yüze olarak devam edildi. Bunun yanı sıra düşük risk ve orta risk taşıyan şehirlerde okul öncesi tam zamanlı, ilkokullarda haftanın iki günü, ortaokullarda iki gün, 8.sınıflar için haftada 12 ile 22 saat arasında lise 9,10 ve 11 ler için haftada iki gün ve 12.sınıflar için 16 ile 24 saat eğitime devam edecek.

Yüksek ve çok risk taşıyan illerde ise okul öncesi tam zamanlı, ilkokullarda haftanın iki günü, , 8.sınıflar için haftada 12 ile 22 saat arasında, 12.sınıflar için 16 ile 24 saat yüz yüze eğitim devam edecek.



Son Güncelleme: 03.03.2021 01:44
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Anahtar Kelimeler:
MeslekLiseleri
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