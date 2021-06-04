İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Memura yüzde 6.4 zam yolda

Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacakları zam oranı belli olmaya başladı. TUİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacakları yüzde 3 zamma ilave olarak yüzde 3,4 enflasyon zammı da yolda. Peki, Temmuz zammı ile birlikte emeklilerin ve memurların maaşı ne kadar olacak?

04 Haziran 2021 Cuma 09:32
Memura yüzde 6.4 zam yolda
Takip Et:

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte sayıları 13 milyonu geçen emeklikler ve yaklaşık 3 milyon memurun maaşlarına yapılacak zam oranıda belli olmaya başladı.

Memur ve emeklilerin maaşlarına 6 aylık periyodlar halinde toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ve gerçekleşen enflasyonun bu oranın üzerine çıkması durumunun aradaki fark maaşlara yansıtılıyor.

Memur ve emekliklere yüzde 3 zam verilmişti

Öte yandan 2019 yılında hükümet ile sendikalar arasında yapılan toplu sözleşmede anlaşma sağlanamamış ve hakem heyeti memur ve emekliler için 2021 yılının 2, döneminde yüzde 3'lük zam oranı verilmesine karar vermişti. 2021 yılının Ocak-Mayıs enflasyonu ise TUİK tarafından açıklanan rakamlara göre yüzde 6,39 olarak gerçekleşti. 

En az yüzde 6,4 zam yapılacak

Memurlara Ocak ayında verilen zam oranıda yüzde 3 olduğu için, yılın ilk 5 ayında yüzde 3,4'lık bir fark oluştu. Yani Haziran ayı enflasyonu sıfır çıksa bile memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yüzde 6,4'lük zam yapılacaktır.

Kim ne kadar zam alır ?


Haziran ayı enflasyonunun sıfır yada yüzde 1 çıkması durumunda maaşlara yapılacak zamlar aşağıdaki gibidir.

 

 

 

 


Son Güncelleme: 04.06.2021 09:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Maaş ZammıMemur ZamEmekli Zam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1. Sınıf öğrencilerinin okuma seviyeleri nasıl ölçülecek?
1. Sınıf öğrencilerinin okuma seviyeleri nasıl ölçülecek?
2021 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATV Baş Belası dizisi ne zaman başlıyor? Baş Belası oyuncu kadrosu ve konusu
ATV Baş Belası dizisi ne zaman başlıyor? Baş Belası oyuncu kadrosu ve konusu
DGS başvuru ve geç başvuru ücretleri ne kadar? DGS geç başvuru günü ne zaman?
DGS başvuru ve geç başvuru ücretleri ne kadar? DGS geç başvuru günü ne zaman?
Okula göndermeme dilekçesi nasıl yazılır? Okula gitmeme dilekçe örneği
Okula göndermeme dilekçesi nasıl yazılır? Okula gitmeme dilekçe örneği
İlkokullarda, ortaokullarda yüz yüze telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2021 Telafi eğitimi tarihleri
İlkokullarda, ortaokullarda yüz yüze telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2021 Telafi eğitimi tarihleri

Popüler Haberler

Romanya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü kaç para? Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
4 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışında neler var?
4 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
5 Haziran 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Haziran Cumartesi at yarışı programı
Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? Haziran 2021 Kira yardımı şartları ve miktarı ne kadardır?
Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm izle tek parça! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle!
Akrep 24. bölüm izle tek parça! Akrep son bölüm kesintisiz izle!
Yasak Elma dizisindeki Cansu karakteri kimdir? Nilperi Şahinkaya nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Yüzleşme sunucusu kimdir? Oytun Erbaş kaç yaşında? nerelidir?
Engelli raporu yenileme işlemleri ve süreci nasıl işler? 2021 Sürekli engelli raporu yenileme
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun'un hayatı!
Oyuncu Levent Akkök kimdir?
Diş teli hangi devlet hastanelerinde takılır? Diş teli tedavisi devlette kaç yaşına kadar ücretsizdir?
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 4 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı
SGK cenaze yardımı nasıl alınır? 2021 SGK ölüm yardım başvurularında gereken evraklar
Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı izle - Sadakatsiz 8 Haziran 2021 Çarşamba özeti
Şirin Payzın kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.