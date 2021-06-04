Memura yüzde 6.4 zam yolda

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte sayıları 13 milyonu geçen emeklikler ve yaklaşık 3 milyon memurun maaşlarına yapılacak zam oranıda belli olmaya başladı.

Memur ve emeklilerin maaşlarına 6 aylık periyodlar halinde toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ve gerçekleşen enflasyonun bu oranın üzerine çıkması durumunun aradaki fark maaşlara yansıtılıyor.

Memur ve emekliklere yüzde 3 zam verilmişti

Öte yandan 2019 yılında hükümet ile sendikalar arasında yapılan toplu sözleşmede anlaşma sağlanamamış ve hakem heyeti memur ve emekliler için 2021 yılının 2, döneminde yüzde 3'lük zam oranı verilmesine karar vermişti. 2021 yılının Ocak-Mayıs enflasyonu ise TUİK tarafından açıklanan rakamlara göre yüzde 6,39 olarak gerçekleşti.

En az yüzde 6,4 zam yapılacak

Memurlara Ocak ayında verilen zam oranıda yüzde 3 olduğu için, yılın ilk 5 ayında yüzde 3,4'lık bir fark oluştu. Yani Haziran ayı enflasyonu sıfır çıksa bile memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yüzde 6,4'lük zam yapılacaktır.

Kim ne kadar zam alır ?

Haziran ayı enflasyonunun sıfır yada yüzde 1 çıkması durumunda maaşlara yapılacak zamlar aşağıdaki gibidir.