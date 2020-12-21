Mekatronik mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Meslek seçimi her öğrenci için çok önem verdiği bir konudur. Mühendislikler geçmişten günümüze kadar popüler meslekler arasında başlarda bulunmakta. Mekatronik mühendisi son yıllarda çok fazla karşımıza çıkmakta ve bireyler mekatronik mühendisi ne yapar, kaç saat çalışır vs gibi konularda bilgi arayışı içerisindedir.

İster mekatronik mühendisliği olsun ister başka meslek alanları için olsun öğrenciler tercih etmek istedikleri meslek hakkında bilgi arayışı içerisine girmektedir ve araştırma yapmaktadır.

MEKATRONİK MÜHENDİSİ KİMDİR? MEKATRONİK MÜHENDİSİ NEDİR?

Mekatronik mühendisi, yeni makine ve araçların üretim ve işlevlerindeki verimliliği artırmak için mekanik, elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin özelliklerini birleştirir. Mekatronik mühendisi, üretim sürecindeki değişiklikleri uygulamaya koymadan önce, montaj hattı verimliliği ve maliyet gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, iyileştirmeler yapmak için çeşitli yöntemlerle testler yapar. Potansiyel çözümleri geliştirmek için bilgisayar destekli tasarım yazılımı kullanır.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ GÖREVLERİ NELERDİR? NE İŞ YAPAR?

Mekatronik mühendisi, mühendislikler arasında ki ilişkileri geliştirmekte, projeler tasarlamakta, elektronik aygıtlar tasarlamakta, geliştirmekte ve üretmektedir.

Mekanik, elektronik sistemleri ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak endüstriyel sorunlara yeni çözümler geliştirmek,

Çeşitli teknolojileri entegre ederek yeni ürünler tasarlamak,

Ürün hatları için yeni elektro-mekanik konseptler geliştirmek,

İnsan iş gücü kullanımının tehlikeli olabileceği; sualtı arama, madencilik veya ormancılık gibi görevlere bilgisayar, elektronik ve mekanik destekli yöntemler geliştirmek,

Yeni mekatronik ekipmanın fizibilitesini, maliyetini veya performans faydasını belirlemek için çalışmalar yürütmek,

Mevcut geliştirme veya üretim prosedürlerini analiz etmek ve iyileştirmeler önermek,

Geliştirme veya üretim projeleri için teknik ve kaynak gereksinimlerini belirlemek,

Verimliliği, kaliteyi veya performansı arttırmak için teknik tasarım veya süreç değişiklikleri önermek,

Bilgisayar kullanarak karmaşık mekanik, elektronik veya diğer mühendislik sistemlerinin modellenmesi, simülasyonu ve analizini yapmak.

KİMLER MEKATRONİK MÜHENDİSİ OLABİLİR? MEKATRONİK MÜHENDİSİ NASIL OLUNUR?

Mekatronik mühendisi olabilmek için geçerli lisans programını kazanarak o programdan mevzun olmak gerekmektedir. Diğer bir seçenek olarak ta mekatronik mühendisliği alanında lisans üstü eğitim alınabilerek meslek icra etmektir. Fakat lisans üstü eğitimi her lisans öğrencisi alamamaktadır belirlenen programa tabi olan öğrenciler lisans üstü eğitimi alarak mekatronik mühendisliği alanında meslek seçebilmektedir.

Özel sektör de çalışma fırsatı yakalamak isteyen mekatronik mühendisi bireylerden beklenen en büyük özellik deneyim ve iyi bir dil seviyesidir.

Kamu alanında devam etmek isteyen bireyler için KPSS den yeterli puanı almaları yeterlidir. Aldıkları puana bağlı olarak merkezi atamalara tercih yapabilir veya kurumlara başvuru yapabilirler.

MEKATRONİK MÜHENDİSİ ÇALIŞMA SAATLERİ NASILDIR?

Çalışma standartları normal düzeydedir. Genellikle ofis ortamında görev alırlar veya üretimin yapıldığı alanda istihdam edilirler. Diğer mühendislere göre daha rahat bir çalışma hayatına sahiplerdir. Yeni mevzun olan mühendisler için ücretler düşük olsa da deneyim ve tecrübe kazandıkça güzel miktarda kazançlar elde edebilmektedirler.

Çalışma saatleri kamuda göre alan mekatronik mühendisleri için mesailer dışında standart olarak haftalık 40 saattir. Özel sektör de görev alan mekatronik mühendislerinin ise haftalık 55 ile 60 saat arasında çalıştığı firmaya göre değişiklik göstermektedir .