MEB'ten okulların açılmasına dair yapılan son açıklama!

Son dakika bilgilerine göre okulların açılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyesi son bir kritik görüşme daha yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile son bir toplantı daha yapılacağı ve toplantıdan çıkacak kararı en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Pandemi nedeni ile 2019 – 2020 eğitim öğretimine ara verilmişti. Verilen ara sonrasında yapılan çalışmalar ile birlikte yüz yüze olan eğitim online eğitime ve EBA TV üzerinden verilen derslerle sağlanmıştı. Pek çok öğrenci okulların açılmasını isterken normalleşme süreci ile birlikte gere öğrenci ve veliler gerekse öğretmenler tarafından okulların ne zaman açılacağı merak edilmeye devam ediyor.

MEB’in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ise kesin kararın kısa sürede açıklanacağı yönünde. Açıklamada, ‘2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.’ İfadelerine yer verildi.