MEB'e bağlı pansiyonlara 5 bin 872 personel alımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu..

Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren pansiyonların hizmet kalitelerini artırmak adına personel alımı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında yapılan duyuruda, alınacak olan destek personelleriyle pansiyonlarda verilen hizmetin daha da iyileştirileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda MEB'e bağlı pansiyonlara aşçı ve yardımcı destek personeli olarak toplam da 5 bin 872 kişinin alınacağını söyledi.