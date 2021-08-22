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MEB'e bağlı pansiyonlara 5 bin 872 personel alımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu..

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren pansiyonlara aşçı ve yardımcı amaçlı 5 bin 872 personel alımı yapılacak.

22 Ağustos 2021 Pazar 16:19
MEB'e bağlı pansiyonlara 5 bin 872 personel alımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu..
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Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren pansiyonların hizmet kalitelerini artırmak adına personel alımı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında yapılan duyuruda, alınacak olan destek personelleriyle pansiyonlarda verilen hizmetin daha da iyileştirileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda MEB'e bağlı pansiyonlara aşçı ve yardımcı destek personeli olarak toplam da 5 bin 872 kişinin alınacağını söyledi.


Son Güncelleme: 22.08.2021 16:19
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