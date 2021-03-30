MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

Yapılan kabine toplantısı sonrasında okulların durumunun ne olacağı en çok merak edilen konular arasındaydı. MEB tarafından toplantı sonrasında yapılan açıklama ile Eğitimde “yerinde karar” uygulaması kapsamında Mart ayında Ülke genelinde başlayan ve Milli eğitim tarafından belirtilen kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edileceği ve il bazlı olarak kararların alınacağı aktarıldı.

Alınan kararlar doğrultusunda tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitimin devam edeceği ve daha önce açıklanan kriterler doğrultusunda devam edeceği aktarıldı.

Sınava hazırlanana öğrenciler dışında ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş durumları Türkiye risk haritası durumuna bağlı olarak yetki verilen valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazında alınacak kararlar ile sürdürüleceği eklendi.

Diğer eğitim gereksimini olan öğrencilerden Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet sağlayan özel eğitim okul ve sınıfları Türkiye genelinde yüz yüze eğitime tam zamanlı olarak devam edeceği söylendi.

Vakaların az olduğu ve nüfus yoğunluğunun fazla olmadığı Köylerde bulunan eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime mevcut alınan kararlar ile devam edeceği, sınava hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik düzenlenen DYK kursları yanında takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil olmak üzere devam edecek. Öte yandan öğrencilerin sokağa çıkma kısıtlamasından kurslara gittikleri zamanlarda muaf olacağı aktarıldı.

Öte yandan daha önce planlanan okullardaki sınav uygulamaları ise belirtilen takvim doğrultusunda devam edecektir denilerek öğrencilerin yüz yüze eğitime yine katılım için veli rızasının olması gerektiği eklendi.