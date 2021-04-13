MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi! 15 Nisan tarihinden itibaren..

Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan karar gereği anasınıfı, ortaokull 8. ve lise 12.sınıflar haricinde ki tüm kademelerde tam zamanlı olarak uzaktan eğitime geçildi.

Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna açıklandı. Erdoğan'ın korona virüs ile mücadele kapsamında yüz yüze eğitim ile ilgili olarak yeni alınan kararı açıklamasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından detaylı bir açıklama yapıldı.

Anasınıfı, 8. ve 12. sınıflar hariç , tüm kademelerde tam zamanlı uzaktan eğitime geçildi

Bakanlık yapmış olduğu açıklamada ilkokullarda tüm kademelerde tam zamanlı olarak uzaktan eğitime geçildiğini, ortaokul 8. sınıflar ve lise 12.sınıflar dışındaki tüm kademelerinde yine aynı şekilde tam zamanlı olarak uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

Bu sene LGS ve YKS sınavına girecek olan 8. ve 12.sınıflar ise normal eğitimlerine ve destekleme kurslarına yüz yüze olacak şekilde devam edebilecekler.

Kabine tarafından alınan yeni kararlar 15 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanacak.