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MEB'den yönetmelik değişikliği

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde yapılan değişiklik 10 Nisan 2021 Tarihli ve 31450 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 Nisan 2021 Cumartesi 01:14
MEB'den yönetmelik değişikliği
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Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde yapılan değişiklik 10 Nisan 2021 Tarihli ve 31450 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı..

Yönetmeliğin 135.maddesinde yapılan değişikli ile birlikte meslek liselerinde staj için işletmelerde maksimum 12 öğrenci içinen az bir eğitici görevli yada usta öğreticisi görevlendirilmesindeki 12 sınırı , 40'a yükseltildi. Yani işletmelerde 40 öğrenciye kadar stajer bulunuyorsa o işletme en az 1 eğitici görevlendirmesi yapabilecek. Değişiklikten önce bu sayı 12 olarak uygulanıyordu ve 12'den fazla stajyer bulunduran işletmelerde en az 2 eğitici görevlendirmek zorundaydı.

Öte yandan stajyer uygulaması meslek liselerinde uygulanıyor ve öğrenciler okullarda gördükleri eğitimin yanında, uygulamalı olarak belirli günlerde iş yerlerinde de eğitim alıyorlar. İş yerlerinde görülen uygulamalı eğitim süreci okul türüne ve sınıf kademesine göre farklılık gösterebiliyor.




Son Güncelleme: 10.04.2021 01:14
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Anahtar Kelimeler:
MebYönetmelik Değişikliği
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