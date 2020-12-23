MEB'den yeni not ve karne sistemine ilişkin açıklama! Karnelerde yeni notlar nasıl uygulanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Koronavirüs salgını nedeniyle 31 Aralık olarak belirlenen uzaktan eğitimin tarihi 22 Ocak 2021'e ertedi. Yüzyüze eğitim kaldırıldığı ve öğrencilerin online üzerinden derslere katıldığı bu uygulamada öğrencilere kaneler 25 Ocak 2021 tarihinde verilecek. 3 haftalık bir ara tatilin ardından ikinci dönem 15 Şubat'ta başlayacak. MEB, hazırladığı yeni sistemle birlikte hazırlanan kanelerin dağıtımı öncesi milyonlarca öğrenci ve veli yeni sistemin nasıl olduğunı araştırmaya başladılar. Peki; yeni sistemde kaneler nasıl düzenlenecek? Notlar nelere göre belirlenecek? İşte; pandemide uygulanan uzaktan eğitimde yeni düzenleme detayları..

Ortaokul ve lise kademelerinde ilk döneme ait yazılı puanları ile uygulama puanları performans notlarından değerlendirmeye alınacak. İlkokul kademelerinde ise öğrencilere her hangi bir sınav uygulanmayacak. Öğrencilere yarı yıl öncesi verilecek kanelerde verilecek olan notla online derslere katılımları ve performans ödevlerinde göstediği başarılardan hesaplanacak.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE TEK SINAV

Ortaokul kademesinde yüzyüze tek sınav yapılacak ve sınavda koronavirüs tedbirlerine bağlı hijyen kuralları uygulanacak. Sınav tarihi 1 hafta önceden bildirilirken sınavlar matematik ve Türkçe gibi temel derslerden yapılacak.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE HER DERSTEN TEK SINAV

Liselerde verilecek olan notlar her bir derse ilişkin yapılacak olan sınav puanları ve performans değerlendirmelerine göre belirlenecek. Sınavlar, hijyen kurallarına bağlı olarak gruplar halinde uygulanacak. Yüz yüze sınavların 4-22 Ocak tarihleri arasında yapılması planlanırken öğrenciler işlenen tüm konulardan sorumlu tutulacak.