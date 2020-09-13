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MEB'den yeni karar! Veli toplantıları online yapılmaya başlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitimin kısmen başlayacak olması sebebiyle bu süreç öncesinde okula başlayacak olan öğrencilerin velileriyle online veli toplantılarının yapılacağını duyurdu.

13 Eylül 2020 Pazar 11:48
MEB'den yeni karar! Veli toplantıları online yapılmaya başlanacak
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Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte korona virüs vaka sayılarıda ki artışın hız kesmemesi üzerine okulların 21 Eylül tarihinde sadece ilkokul 1.sınıf öğrencilerine haftada bir gün olmak üzere açılacağını ve yüz yüze eğitimin kısmende olsa başlayacağını duyurmuştu.

Bu karardan sonra bakanlık ve okullar açılış çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.


Selçuk, yaşanan bu sürecin öğrenciler ve veliler için alışılmadık bir süreç olduğunu, aile ve okul arasındaki ilişkinin bu süreçte her zaman kinden daha çok önemli olduğunu söyledi.Çocuklarını okullara gönderen velilerin bu süreçte okulun hijyen ve temizlik durumunu merak ettiklerini,alınan önlemleri yerinde görmek isteyen velilerin kendi işleri sebebiyle okula gelemeyecek olan ancak uzaktanda olsa öğrenmek isteyen velilerin çokça olacağını söyledi. 

Bu kapsamda velileri bilgilendirmek ve okul hakkında merak edilenlere cevap verebilmek için okul ve veliler arasında iletişimin devamlı açık tutukacağını,ilkokul 1.sınıf öğretmenlerinin öğrenci velileriyle online veli toplantıları yapılacağını açıkladı.

Ayrıca Bakan Selçuk bu süreçte velilerin desteğinin çok önemli olduğunun altınız çizdi ve hayattaki en değerli varlıklar olan çocuklar için sağlıklı günlerde buluşulması temennisinde bulundu.



Son Güncelleme: 13.09.2020 11:48
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