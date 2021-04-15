MEB'den velilere tablet uyarısı: Sakın o linke tıklamayın!

Öğrencilere ücretsiz olarak verilen tabletlerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi sosyal medya hesabı üzerinden velilere yapılan bir uyarıda MEB ve EBA'nın ücretsiz tablet başvurusu adı altında gönderilen mesajlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Vatandaşların yeni bir dolandırıcılık yöntemi ile karşı karşıya kalınmasına karşılık önemli bir açıklama yapan MEB, yaptığı açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA'nın ücretsiz, koşulsuz tablet dağıttığı ile ilgili gönderilen mesajda gönderilen başvuru linkine giriş yapılmaması gerektiği belirtilirken öğrencilere gerçekleştirilen tablet dağıtımlarının resmi veriler üzerinden yapıldığı ve velilere Bakanlık tarafında doğrudan ulaşıldığı aktarıldı.