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MEB'den 'telafi eğitim' açıklaması geldi

Ülkemizde yaz aylarında telafi eğitimlerin yapılması planlanmaktadır. Telafi eğitime ilişkin açıklama MEB'den geldi. Telafi eğitimde katılım nasıl olacak? Telafi eğitim kapsamında katılımın gönüllülük kapsamında olacağı ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağı aktarıldı. Bu haberimizde MEB'den gelen 'telafi eğitim' açıklamasını sizler için derledik. İşte telafi eğitim açıklaması...

28 Mayıs 2021 Cuma 21:43
MEB'den 'telafi eğitim' açıklaması geldi
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın Personel Genel Müdürü, telafi eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada;

Telafi eğitiminin yaz döneminden isteyen öğretmen ve öğrencilerle, ikamet ya da tatil adreslerinde ; sanatsal,sportif ve kültürel etkinlikler kapsamında imkanların oluşturulacağı açıklandı. Öğretmenler bu program dahilinde öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceğini aktarıldı. Telafi eğitimin 2 Temmuz sonrası başlayacağı aktarılmaktadır. Konuya ilişkin  detayların önümüzdeki günlerde açıklanması beklenmektedir.


Son Güncelleme: 28.05.2021 21:43
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MebMEB Telafi Eğitim AçıklamasıTelafi Eğitim Nasıl Olacak?
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