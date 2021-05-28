MEB'den 'telafi eğitim' açıklaması geldi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Personel Genel Müdürü, telafi eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada;

Telafi eğitiminin yaz döneminden isteyen öğretmen ve öğrencilerle, ikamet ya da tatil adreslerinde ; sanatsal,sportif ve kültürel etkinlikler kapsamında imkanların oluşturulacağı açıklandı. Öğretmenler bu program dahilinde öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceğini aktarıldı. Telafi eğitimin 2 Temmuz sonrası başlayacağı aktarılmaktadır. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklanması beklenmektedir.