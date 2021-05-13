MEB'den tam kapanma sonrasında yüz yüze eğitim açıklaması

Türkiye'de 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma sürecinde sona doğru gelinirken, 17 Mayıs sonrasında normalleşme kapsamında izlenecek yol haritasıda merak ediliyor.

En çok merak edilen konulardan olan tam kapanam sonrasında yüz yüze eğitim ile ilgili olarak az önce Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir paylaşımda bulundu.

17 Mayıs günü uzaktan eğitim olacak

Bakanlık tam kapanmanın sonra ereceği 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü bakanlığa bağlı tüm okullarda (resmi ve özel okullar) Pazartesi günü tüm kademelerde eğitim öğretimin uzaktan eğitim ile yapılacağını duyurdu.

Ayrıca Bakanlık yüz yüze eğitimin devam edip, etmeyeceğiyle ilgili kararın ise 17 Mayıs günü yapılacak olan durum değerlendirmesi sonrasında netleşeceği ve kararın kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.

MEB'in açıklaması;