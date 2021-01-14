MEB'den son dakika karne notu açıklaması

Milyonlarca öğrenci 22 Ocak tarihinde başlayacak olan yarıyıl tatiline hazırlanırken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika kane notu açıklaması geldi.
YÜZ YÜZ YAPILAN SINAVLAR DEĞERLENDİRMEYE DAHİL DEĞİL
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı ilk yapmış olduğu açıklamada, okullarda yüz yüze sınav yapılan derslerin sınav puanlarının e okula girilmesini istemişti. Bu karar salgın sebebiyle okula gidip sınavlara giremeyen yada imkanları olmadığı için uzaktan eğitime katılmayan çocukların aileleri ve sendikalar tarafından tepki görmüştü.
Son Güncelleme: 14.01.2021 02:26