İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

MEB'den son dakika karne notu açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı 22 Ocak tarihinde başlayacak olan yarıyıl tatili öncesinde çok önemli bir karne notu açıklaması yaptı. MEB, açıklamasında ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem notları oluşturulurken, yüz yüze yapılan sınavların değerlendirmeye dahil edilmeyeceğini duyurdu.

14 Ocak 2021 Perşembe 02:26
MEB'den son dakika karne notu açıklaması
Takip Et:

Milyonlarca öğrenci 22 Ocak tarihinde başlayacak olan yarıyıl tatiline hazırlanırken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika kane notu açıklaması geldi.

YÜZ YÜZ YAPILAN SINAVLAR DEĞERLENDİRMEYE DAHİL DEĞİL

Bakanlık yaptığı son dakika açıklamasıyla ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem notları oluşturulurken, yüz yüz eğitim yapıldığı dönemde yapılan sınavların not oluşturmada değerlendirmeye dahil edilmeyeceği bilgisini paylaştı. Son açıklamaya göre ilkokul ve ortaokullardaki tüm kademelerde eğitim gören öğrencilerin 2020 2021 eğitim öğretim yılı 1.dönem notları sadece proje ve performans çalışmalarıyla belirlenecek.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı ilk yapmış olduğu açıklamada, okullarda yüz yüze sınav yapılan derslerin sınav puanlarının e okula girilmesini istemişti. Bu karar salgın sebebiyle okula gidip sınavlara giremeyen yada imkanları olmadığı için uzaktan eğitime katılmayan çocukların aileleri ve sendikalar tarafından tepki görmüştü.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 02:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MebKarne Notları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV 11-15 Ocak 2021 Programı belli oldu EBA tv yayın akışı ve tekrar ders saatleri
TRT EBA TV 11-15 Ocak 2021 Programı belli oldu EBA tv yayın akışı ve tekrar ders saatleri
Bakan Selçuk'tan 'bayrak töreni' çağrısı: Evlerinizden bize katılır mısınız?
Bakan Selçuk'tan 'bayrak töreni' çağrısı: Evlerinizden bize katılır mısınız?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli duyuru! Yarın tüm okullarda gerçekleşecek
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli duyuru! Yarın tüm okullarda gerçekleşecek
MEB'den son dakika duyurusu! 11 Ocak'ta okullarda bayrak töreni yapılacak
MEB'den son dakika duyurusu! 11 Ocak'ta okullarda bayrak töreni yapılacak
Liselere yerleştirme süreciyle ilgili çalışmalar başladı
Liselere yerleştirme süreciyle ilgili çalışmalar başladı

Popüler Haberler

Kastamonu askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Sağlık çalışanlarına ek ücret ödemeleri ne zaman başlayacak? Sağlık çalışanlarına ne kadar ek ödeme yapılacak?
Rüyada kedi görmek ne demektir? Rüyada kedi görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada tekneye bindiğini görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada tekneye bindiğini görmek rüyasının tabiri
1. Dönem karne notu kullanılacak mı? MEB'den karne notu kararı!
Azil maddesi nedir, ne demek? Trump'ın azledilmesi ne demektir?
Azledilmek ne anlama gelir, anlamı nedir?
Netflix 2021 yeni filmleri neler?
Kars askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Rüyada saç boyatma görmek ne demektir? Rüyada saç boyatma görmek anlamı, tabiri nedir?
PTT kargo takip isimle ve barkodlu sorgulama işlemleri
Günlük Burç Yorumları 30 Mayıs 2019 Perşembe - Gündelik Hayatınıza Astrolojik Falınızın Etkisi
2020 SGK primleri ne kadar oldu? İsteğe bağlı ev hanımı SSK tarım Ek-5 tarım sigortası esnaf sigortası ve çiftçi sigortası güncel prim tutarları
Star TV Babil dizisi konusu ve oyuncuları
Emeklilik başvurusu sorgulaması nasıl yapılır? Emeklilik başvurusu ve gerekli evrakları
Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak, hangi yılda? Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılır?
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga'nın yer aldığı diziler
Tozkoparan İskender dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yerleri ve mekanları
ÖSYM 2021 YKS başvuruları ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?
Ocak 2021 AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.