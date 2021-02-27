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MEB'den son dakika kararı! Yüz yüze eğitim 2 Mart'ta başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı son dakika açıklamasında okullarda yüz yüze eğitimin 81 ilde illerdeki salgının seyrine göre 2 Mart tarihinde başlayacağı bildirildi.

27 Şubat 2021 Cumartesi 15:56
MEB'den son dakika kararı! Yüz yüze eğitim 2 Mart'ta başlıyor
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Okullarda yüz yüze eğitimin 1 Mart tarihinde başlayacağı yönünde verilen kararın ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı son dakika açıklamasıyla okulların açılmasının 2 Mart tarihine ertelendiğini bildirildi. Açıklamada; 81 ilde 1 Mart Pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitime geçiş programının salgının seyrine göre 2Mart Salı günü başlayacağı belirtildi.

MEB tarafından yapılan yazılı açıklamada 1 Şubat 2021 günü yapılan Kabine Toplantısı'nda, tüm resmi okul, özel okul ve ana sınıfları ile birlikte 8 ve 12'nci sınıfların 1 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime başlaması kararı alındığı hatırlatıldı. Yazıda 81 ilde salgın koşulları ile ilgili durumların değerlendirilerek il bazlı kararların da yeniden alınabileceği yönündeki detayın da kamuoyu ile paylaşıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasında göre Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlerin tekrar Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını ve 1 Mart Pazartesi günü yüz yüze öğretime geçiş ile ilgili programın tüm resmi ve özel okullarda 2 Mart Salı günü illerdeki salgının seyri koşullarına göre başlamasının kararının alındığı bildirildi. 



Son Güncelleme: 27.02.2021 15:56
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Yüz Yüze EğitimOkulların Açılma Tarihi2 MartMeb
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