MEB'den son dakika kararı! Yüz yüze eğitim 2 Mart'ta başlıyor

Okullarda yüz yüze eğitimin 1 Mart tarihinde başlayacağı yönünde verilen kararın ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı son dakika açıklamasıyla okulların açılmasının 2 Mart tarihine ertelendiğini bildirildi. Açıklamada; 81 ilde 1 Mart Pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitime geçiş programının salgının seyrine göre 2Mart Salı günü başlayacağı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasında göre Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlerin tekrar Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını ve 1 Mart Pazartesi günü yüz yüze öğretime geçiş ile ilgili programın tüm resmi ve özel okullarda 2 Mart Salı günü illerdeki salgının seyri koşullarına göre başlamasının kararının alındığı bildirildi.