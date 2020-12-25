MEB'den son dakika duyurusu! Yüz yüze sınav tarihleri ertelendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kane notlarının belirlenmesine ilişkin yapılması planlanan yüz yüze sınav tarihlerinde değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika duyurusunda okullarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılması planlanan yüz yüze sınavların yarı yıl tatilinden sonra yapılacağı bildirildi.

Bakan Ziya Selçuk, söz konusu karar ilişkin yaptığı açıklamada ilkokul ve ortaokul kademeleri öğrencilerinin kane notlarının ders etkinlikleri üzerinden değerlendirileceğini belirterek lise kademesinde olan öğrencilerin ders notlarını ikinci dönemde yapılacak olan sınavlarla belirleneceğini aktardı.

Yarı yıl tatili sonrası başlayacak olan ikinci dönemde yapılacak olan yüz yüze sınavların net tarihlerinin ise Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalara göre belirleneceği bildiren Bakan Selçuk, söz konusu kararların uzun değerlendirme süreçlerinden geçerek alındığını da ifade etti.