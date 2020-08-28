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MEB'den son dakika açıklaması! 8. ve 12. sınıflar 21 Eylül'de okula başlıyor!

Korona virüs dönemi ile birlikte bir türlü başlayamayan okullar 21 Eylül'de açılacak. Kademeli olarak açılacak okullara MEB'in kararı doğrultusunda ilk önce 8. ve 12. sınıflar gidecek.

28 Ağustos 2020 Cuma 16:36
MEB'den son dakika açıklaması! 8. ve 12. sınıflar 21 Eylül'de okula başlıyor!
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MEB 81 ile gönderdiği genelge ile okulların başlama tarihi hakkında kararını vermiş oldu. Daha önce açıklandığı gibi 8. Ve 12. Sınıflar eğitim yılına erken başlayacaklar. 21 Eylül’de yeni eğitim öğretim yılına başlayacak olan 8. Ve 12. Sınıfları, bu süreden 3 hafta sonra diğer sınıflar takip edecek.

Uzaktan eğitimin de bolca konuşulduğu günlerde, sınava girecek olan 8. Ve 12. Sınıflar eğitim hayatına 21 Eylül’de başlarken diğer sınıflara gidecek öğrenciler için belirleyici karar pandeminin seyrine göre karara bağlanacak. Uygun şartlar oluşturulması halinde diğer sınıflarda okuyan öğrenciler de 3 hafta arayla okula gitmeye başlayacak.

Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler rapor alabilecek


Kronik hastalığı bulunan tüm öğrenciler, e-nabız uygulamasına başvurarak aldıkları belgeler ile birlikte raporlu sayılacaklar. Bu rapor sayesinde kronik hastalığı bulunan öğrenciler, okullar açılsa dahi uzaktan eğitim görecek.

Okullar hijyen hazırlıklarını tamamlayacak

21 Eylül’de kademeli olarak başlayacak olan okullarda hijyen şartları da oluşturulmaya başlandı. Veliler, öğretmenler ve öğrenciler için ayrı kılavuz hazırlayan MEB, bu kılavuzlar sayesinde yeni düzende eğitimin nasıl olması gerektiğini öğrenci, öğretmen ve velilere aktarmış olacak.

Valiler tarafından düzenlemeler ile birlikte bölgelere göre korona virüs etkisine bağlı olarak önlemler alınacak. Bu önlemlerden öğrencilerin haberi olacak ve bu konudan haberdar bir şekilde eğitim öğretim yılı devam edecek.

Kayıt sırasında bağış alınmayacak

Okullara kayıt olurken istenilen bağışlar artık olmayacak. Velilere şart koşulan bağış durumu söz konusu olması halinde gerekli işlemler gerçekleştirilecek. Okullar arasında eğitim eşitliğini bozacak uygulamalara izin verilmeyecek, eşit eğitim anlayışı ile yeni döneme girilmiş olacak.



Son Güncelleme: 28.08.2020 16:36
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Anahtar Kelimeler:
MebOkul21 Eylül
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