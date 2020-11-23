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MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi yazıya göre yaygın eğitimde ki tüm kurslar kapatıldı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 17:51
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz gün gönderdiği resmi yazı ile birlikte okullardaki yüzyüze eğitimlere 31 Aralık 2020 tarihine kadar ara verildiğini bu süreç içinde uzaktan eğitim olacağını ayrıca okullarda yapılan destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarının durdurulduğunu duyurdu.

Bakanlık bu açıklamadan sonra bugünde yaygın eğitimde ki tüm kursların kapatıldığını resmi yazı ile duyurdu.


Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi yazıda yaygın eğitimde ki  23 Kasım - 4 Ocak arasındaki tüm kursların kapatıldığını duyurdu. Ayrıca bakanlık bu kurslarda görev alan öğretmenlerin kurumlarda bulunacaklarını duyurdu.

Öte yandan resmi yazıda açık lise sınavlarının 05-06 Aralık 2020 tarihinde yapılacağı duyuruldu.

Resmi yazı;



Son Güncelleme: 23.11.2020 17:51
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Anahtar Kelimeler:
MebHayat Boyu Öğrenme Genel MüdürlüğüKurslar
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