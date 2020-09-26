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MEB'den resmi yazı! O kademedeki öğrenciler yüz yüze eğitime başlıyor

Milli eğitim bakanlığı eğitimde normalleşme yol haritasını duyurdu. 21 eylül'de yüz yüze eğitime başlayan ilkokul birinci sınıflardan sonra şimdide açık lisede okuyan öğrencilerin 9 ekim tarihinden itibaren yüz yüze eğitimlere başlayacağını duyurdu.

26 Eylül 2020 Cumartesi 18:57
MEB'den resmi yazı! O kademedeki öğrenciler yüz yüze eğitime başlıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı korona virüs salgın hastalığı ile mücadele sürecinde eğitimde normalleşme adımlarını uygulamaya başladı. Bakanlık aldığı kararlar birlikte geçtiğimiz hafta sadece ilkokul birinci sınıfltaki öğrenciler için uyum haftasında haftada 1 gün sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olarak yüz yüze eğitime başlacaklarını duyurmuş ve uyum haftası yüz yüze eğitimleri tamamlanmıştı.

İlkokul Birinci sınıflar veli izinleri doğrultusunda gruplara bölünmüş olarak ve sıkı tedbirlerle birlikte yüz yüze eğitime başlamasının ardından mili eğitim bakanlığından diğer bir kademe olan mesleki açık lise ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için yüz yüze eğitim başlama kararı geldi.


Bakanlık göndermi olduğu resmi yazıda meslek liselerinde bu sene staj yapmak zorunda olan öğrencilerin gerekli tedbirlerin alınarak 28 Eylül tarihinden sonra staja başlamasından sonra 9 ekim tarihinde ise Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yüz yüze eğitimlere tüm tedbirlerin alınarak başlanabileceğini açıkladı.

Konuyla ilgil resmi yazı ise aşağıdaki gibi ;

 



Son Güncelleme: 26.09.2020 18:57
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Anahtar Kelimeler:
MebYüz Yüze Eğitim
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