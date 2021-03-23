MEB'den resmi yazı! Liselerin 2.dönem sınavları ertelendi!

Uzun süredir gündemde olan lise kademerinde eğitim gören öğrencilerin 2.dönem sınav uygulamalarıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı göndermiş olduğu son dakika resmi yazısıyla hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılması planan 2. dönem yüz yüze sınavların salgının seyri göz önünde bulundurularak en erken 03 Mayısıs 2021 tarihine ertelenmesini istedi.

Lise 12. sınıflar içinde açıklama yapan bakanlık son sınıf öğrencilerinin sınavlarının 16 Nisan 2021 tarihine kadar yapılmasını istedi.

Öte yandan Bakanlığın daha önce almış olduğu karar gereğinde lise kademelerinde eğitim gören tüm kademelerin 1.dönem yapılmayan sınavlarının Mart ayı itibariyle tamamlanmasını istemiş ve hemen hemen tüm okullar 1.dönem sınavları yüz yüze olacak şekilde tamamlamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığının 2.dönem sınavlarıyla ilgili olarak göndermiş olduğu resmi yazı ise şu şekilde ;