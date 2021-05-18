MEB'den resmi yazı geldi! Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle 29 Nisan tarihinde tüm kademelerd uzaktan eğitime geçen Milli Eğitim Bakanlığı tam kapanma sürecinin 17 Mayıs tarihinde sonra ermesiyle birlikte ,ortaokul 8. ve lise 12.sınıflarda ki eğitim gören öğrencilerin DYK kursları dışında tüm kademelerde tam zamanlı uzaktan eğitimin 1 Haziran tarihine kadar uzatılmasına karar vermişti.

Kurslar yüz yüze başlıyor

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu bir diğer açıklamada ise halkeğitim merkezlerde binlerce vatandaşlara verilen kursların yüz yüze olacak şekilde başlayacağını duyurdu.

Ehliyet kurslarında teorik dersler uzaktan

Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü yayımlamış olduğu resmi yazıda tam kapanma sürecinin sonra ermesi ve kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte 18 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında halkeğitim merkezleriden kursların devam edeceği, kursiyerlerin günlük çalışma süresinin maksimum 8 ders saati olacağı bilgisini paylaştı.

Öte yandan, Bakan Selçuk tarafından imzalanan Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimle ilgili yazısı da illere gönderildi.

Özel eğitim genel müdürlüğü tarafından gönderilen resmi yazıya göre ise sürücü kurslarında teorik dersler uzaktan eğitim, uygulamalı dersler (direksiyon dersleri) ise yüz yüze olacak şekilde yapılacak.