MEB'den özel okul öğrenci ve velileri ile ilgili önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı yaşanan pandemi süreci sebebiyle özel ve devlet okullarının 31 Ağustos tarihinden itibaren uzaktan eğitim olarak açılacağını duyurmuştu.

Ancak bu sene LGS ve YKS sınavına girecek olan 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerinin ise 31 Ağustos tarihinden itibaren özel ve devlet okullarında destekleme kurslarına yüz yüze gidebileceğini açıklamıştı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim ve ilköğretim kademesinde ki son sınıf öğrencilerinin kesinlikle okullarda bu kurslar kapsamında ders alamayacağınıda vurgulamış ve bu kuralı çiğneyen özel okullara cezai müeyyide uygulanacağını açıklamıştı.Ayrıca bazı özel okul ve veliler arasında ücret konusunda anlaşmazlıkların çıktığı gündeme gelmişti.

Konuyla ilgil olarak özel okul öğrenci ve velilerinin yakından ilgillendiren önemli bir açıklama Milli Eğitim Bakanlğı resmi twitter adresinden yapıldı.

İşte MEB'in konuyla ilgili duyurusu