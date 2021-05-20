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MEB'den ortaokul sınavları ile ilgili açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığı liselerde yapılacak yüz yüze sınavlar ile ilgili düzenlemenin ardından ortaokul sınavları ile ilgili yaptığı düzenlemeyi de duyurdu.

20 Mayıs 2021 Perşembe 22:24
MEB'den ortaokul sınavları ile ilgili açıklama geldi
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Yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle bir çok kademede uzaktan eğitim devam ederken, dönem sonunun yaklaşması sebebiyle dönem sonu yapılması planlanan yüz yüze sınavlar ile ilgili olarak Bakanlıktan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olara liselerde ikinci dönem yüz yüze yapılması planlanan sınavlar ilgili olarak yeni düzenleme yapan MEB, lise kademelerinde okuyan öğrencilerin ikinci dönem yapılacak sınavlara girmek zorunluluğunun bulunmadığını, talep eden öğrencinin ilk dönem notuyla değerlendirilebileceğini duyurdu.

Bu karar sonrasında bakanlık ortaokullar içinde merakla beklenen kararını açıkladı. Bakanlık yapmış olduğu duyuruda ortaokullar eğitim gören öğrencileri istemeleri halinde ikinci dönem sınavlarına girebilecekleri gibi, ilk dönem notlarıyla da değerlendirilebileceğini duyurdu.

Öğrenci velilerinin değerlendirme tercihlerini 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okul idaresine dilekçe ile bildirmesi gerektiği açıklandı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 22:24
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Anahtar Kelimeler:
MebOrtaokulYüz Yüze Sınavlar
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