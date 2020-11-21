MEB'den önemli karar! Okullarda yeni yol haritası hazır

Korona virüs vaka sayılarının giderek artması ve henüz hastalık üzerinde etkili bir aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarında sona gelinmemesi sebebiyle yeni normalde geçtiğimiz gün bir çok kısıtlama hayatımıza tekrardan girdi. Bu kapsamda alınan en önemli tedbir 20 yaş kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ve buna bağlı olarak okullarda yapılan yüz yüze eğitime ikinci kez 4 Ocak 2021 tarihine kadar ara verilmesi oldu.

Bu radikal karar sonrasında milli eğitim bakanlığı yeni yol haritası için düğmeye bastı ve en önemli konu olan sınavlar ile ilgili olarak Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, kimya, fizik, coğrafya, Türk dili edebiyatı, geometri derslerin sınavlarının 4 Ocak 2021 tarihinden sonra okullarda seyreltilmiş olarak yüz yüze yapmasını yeni yol haritasına ekliyor.,

KÜÇÜK GRUPLAR HALİNDE SINAVLAR

Vaka sayılarının yükselmeye devam etmesi durumunda okulların açılmama durumuna göre, hiç sınav notu olmayan öğrencilerin okulların seyreltilmiş olara planladığı tarihe göre küçük gruplar halinde gelip sınav olacaklar.Yani birinci dönem her dersten öğrencinin kane notunun oluşması sağlanacak.ı. İlköğretimde olmasa da ortaöğretimde müzik, beden eğitimi gibi uygulamalı derslerde önceden sınav nasıl yapılıyorsa bu dönemde de aynı şekilde yapılacak. Yani okul isterse bu dersler için de öğrencileri okula çağırarak yüz yüze sınava alabilecek. Öğrencilere birinci dönem sonunda verilecek kanede yazılı sınav notu ve performans notu (Öğretmen tarafından uzaktan eğitim sürecine aktif katılım vb kriterlere verilmiş not) olacak. Herhangi bir mazaret belirtmeden sınava girmeyen öğrenciler başarısız sayılacak.

ÖZEL OKULLARDA ÜCRET İADESİ YOK

Çocuğunu özel okula gönderen velilere ise ücret iadesi gibi bir şey söz konusu olmayacak, çünkü özel okullarda tüm öğretmenleriyle birlikte kendi öğrencilerine uzaktan eğitim vermeye devam edecek. Ancak özel okullar velilere yemek ve servis ücretlerini iade edecekler.

YKS VE LGS MÜFREDATI NE OLACAK?

Bakanlığın üzerinde yoğun çalıştığı bir konuda LGS ve YKS müfredatı. Yetkililer için ağırlık kazanan görüş birinci dönem konuları. Ancak adayların kısıtlı konudan sorumlu olması da handikap yaratıyor. Bu durumun sınavların ölçüm gücünü düşüreceği de konuşulanlar arasında. Öğrendiğime göre 8’lerin gireceği LGS ve 12’lerin gireceği YKS’de ikinci dönem konuları olmayacak. YKS’de 9,10,11 ve 12’nci sınıfın ilk döneminin müfredatında yer alan konuların kazanımlarından soru çıkması bekleniyor. LGS’ye giren 8’inci sınıfların da ilk döneminin konu kazanımlarından sorumlu olma ihtimali yüksek. Sınavın ölçülebilirliğinin daha güçlü olması için daha geniş kapsamlı olması ve iki dönemi kapsaması gerektiğini belirten uzmanlar bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Henüz tam olarak karar verilmedi, bu konuda son noktayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la birlikte Bakan yardımcıları ve ilgili genel müdürlükler verecek.

SÜREÇ 25 OCAK TARİHİNE KADAR UZAYABİLİR

Milli Eğitim Bakanlığı şimdilik okulların açılma tarihini 4 Ocak 2021 olarak belirlesede sürecin belirleyicisi vaka sayıları olacak, fakat okulların 25 Ocak tarihi yani birinci dönem sonuna kadar kapalı kalması görüşü bir çok kesim için ağır basıyor. Öte yandan bakanlık hareketliliğin önüne geçmek için tüm öğrenci nakil işlemlerinide şimdilik durdurdu. Yani hiç öğrenci özel okuldan devlet okuluna yada devlet okulundan başka bir devlet okuluna geçiş yapamıyor.

Nuran Çakmakçı

HÜRRİYET