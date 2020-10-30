MEB'den okullarla ilgili önemli karar! Bakan Selçuk açıkladı

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle Mart ayında kapılarını kapatan okullar geçtiğimiz eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak tamamlanmıştı. Vaka sayılarında artışın devam etmesiyle birlikte yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak başladı ancak 21 Eylül tarihinden itibaren aşamalı olarak bazı kademeler yüz yüze eğitime başladı.

Son olarak ise 2 kasım tarihinde lise 9. sınıf ve ortaokul 5.sınıf öğrencilerinin okullarda yüz yüze eğitime başlayacakları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı.

Öte yandan bazı kademelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte bazı okullardan öğretmen ve öğrencilerde koronavirüs vakaları tespit edilmeye başlandı.

Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk velileri ve öğrencileri yakından ilgilendiren açıklama yaptı.

YENİ KARARLAR ALMAYA HAZIRIZ

Bakan Selçuk okulların açılmasıyla ilgili olarak alınan kararların bilim kurulu üyelerinin tavsiyleri ile alındığını belirtti. Bu süreçte dinamik gidişata göre yeni kararlar ve yeni tedbirler almaya hazır olduklarını vurguladı

Bakan Selçuk, okulların açılması kararının birlikte istişare edilerek alındığını, bu süreçten sonrada gelecek aylarda ne olacağını söyleme imkanlarının olmadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığının verilerine yeni kararlar alacaklarını vurguladı.