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MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli ek ders kararları geldi

Milli Eğitim Bakanlığı 81 İl Milli Eğitim Müdürünün yapmış olduğu toplantıda öğretmenleri ilgilendiren önemli ek ders kararları geldi.

01 Ekim 2020 Perşembe 23:31
MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli ek ders kararları geldi
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Ülkemizde yaşanan pandemi süreci sebebiyle geçtiğimiz eğitim öğretim yılı mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçilmiş 2019-2020 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak tamamlanmıştı. Bu süreç içinde milyonlarca öğrenci ve sayıları yaklaşık 1 milyonu bulan öğrenci eğitim öğretim faaliyetlerine EBA üzerinden devam etmiş ve öğretmenlere ek ders ödemeleri eksiksiz yapılmıştı.

Pandemi sürecinin devam etmesi sebebiyle 2020- 2021 eğitim öğretim yılında 31 ağustos tarihinde uzakrtan eğitim olarak başladı ve 21 Eylül tarihinden itibaren kısmen yüz yüze eğitime geçildi. Yüz yüze eğitimde şimdilik sadece ilkokul 1.sınıflar haftanın 2 günü okula gidiyor ve diğer tüm kademeler devlet ve özel okullarda eğitimlerine uzaktan eğitim olarak devam ediyor.


Diğer yandan uzaktan eğitimin devam ettiği bu süreçte ise öğretmenlerin ek ders ödemelerinin nasıl yapılacağı ise yavaş yavaş belli oldu.

Milli eğitim bakanlığı 81 il müdürünün katıldığı toplantıdan çıkan karara göre öğretmenlere üzerlerindeki ders yüküne göre ek ders ödemesi yapılacak. Yani öğretmenler okutmakla yükümlü olduığu derslerin faaliyetlerini canlı ders olarak yada eba üzeriden yapacak ve ek ders ücretlerini tam alacak.

Toplantıda alınan diğer kararların ise şu şekilde olduğu aktarıldı.



Son Güncelleme: 01.10.2020 23:31
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Anahtar Kelimeler:
MebEk Ders KararlarıEk Dersöğretmen Ek DersUzaktan Eğitim
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