MEB'den öğretmen adaylarına pedagojik formasyon eğitim hakkı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan işbirliği çerçevesinde açılmış yada açılacak olan 'Öğretmenlik Meslek Bilgisi' kapsamındaki tezsiz yüksek lisans programını tamamlayan öğretmen adayları mesleklerine başlayabilecekleri duyuruldu. Aynı zamanda yine YÖK iş birliği ile hazırlanan pedagojik formasyon eğitimi sonrasında verilecek olan sertifikayı başarıyla alan öğretmenlerde yine görevlerinin başına geçebilecekler.
Son Güncelleme: 27.08.2021 17:28