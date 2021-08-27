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MEB'den öğretmen adaylarına pedagojik formasyon eğitim hakkı!

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) gerçekleştirdikleri iş birliğiyle açılmış ve açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisine ilişkin tezsiz yüksek lisans programını veya pedagojik formasyon eğitim sertifika programlarını tamamlayan öğretmen adaylarının mesleklerine başvuru yaparak görevlerine başlayabilecekler.

27 Ağustos 2021 Cuma 17:28
MEB'den öğretmen adaylarına pedagojik formasyon eğitim hakkı!
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan işbirliği çerçevesinde açılmış yada açılacak olan 'Öğretmenlik Meslek Bilgisi' kapsamındaki tezsiz yüksek lisans programını tamamlayan öğretmen adayları mesleklerine başlayabilecekleri duyuruldu. Aynı zamanda yine YÖK iş birliği ile hazırlanan pedagojik formasyon eğitimi sonrasında verilecek olan sertifikayı başarıyla alan öğretmenlerde yine görevlerinin başına geçebilecekler.

Bakanlık kanalından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde öğretmenlere yönelik ihtiyaçların karşılanması için 29 Haziran 2020 tarihinde 'Talim ve Terbiye Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda pedagojik formasyon programı ile pedagojik formasyon eğitimiyle ilgili sertifikayı başarıyla alan tüm öğretmenlerin başvuru haklarının iptal edileceği ve MEB ve YÖK iş birliğiyle açılmış veya açılacak olan programları tamamlama koşulu getirdiği bildirildi.

 


Son Güncelleme: 27.08.2021 17:28
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Anahtar Kelimeler:
Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıPedagojik FormasyonYÖKMebÖğretmenlik Meslek Bilgisi
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