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MEB'den o öğretmenler için ek ders açıklaması geldi

Milli Eğitim Bakanlığı mesleki liselerinde görev yapan binlerce alan ve atölye şefine planlama adı altında ödenen ek ders ücretleriyle ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 12:38
MEB'den o öğretmenler için ek ders açıklaması geldi
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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü yılın son günü göndermiş olduğu resmi yazıyla birlikte meslek liselerinde görev öğretmen olarak görev yapan aynı zamanda alan ve atölye şefliği görevlerini yürüten binlerce meslek öğretmenini yakından ilgilendiren planlama- onarım adı altında ödenen ek ücretleriyle ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu.

Bilindiği gibi 23 Kasım 2020 tarihinden sonra yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte meslek liselerinde atölye ve laboratuvarlarda ders yapılmadığı için alan ve atölye şeflerine planlama - bakım onarım adı altında ödenen ek ders ücretleri ödenmeme başlanmıştı. Bu olay karşısında binlerce alan ve atölye şefliği görevini yürüten öğretmen mağdur olmuş ve bir çoğu bu görevlere ödenen ek ders ücretlerinden yararlanamamıştı.

Diğer yandan meslek liselerinde görevli alan şeflerine haftada 10 saat, atölye şeflerine ise haftada 6 saat ek ders ücreti ödeniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı bu mağduriyetin önüne geçebilmek için resmi bir yazı yayımladı.

İşte Bakanlık tarafından İl Valiliklerine gönderilen o resmi yazı ;



Son Güncelleme: 02.01.2021 12:38
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Anahtar Kelimeler:
MebEk Ders ücretleri
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