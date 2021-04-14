MEB'den meslek liseleriyle ilgili yeni yüz yüze eğitim açıklaması

Dün kabine toplantısında alınan kararlardan sonra anaokulları, ortaoku 8.ve lise 12.sınıflar dışındaki tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verildi ve tam zamanlı olarak uzaktan eğitime geçildi.

Mesleki liselerinde yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Alınan bu karar sonrasındande yüz yüze olarak devam eden uygulama derslerinin durumu merak konusu oldu. Peki bu kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitim meslek liselerinde devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada mesleki liselerinde 9,10,11 sınıflarda eğitim gören öğrencilerin eğitimlerine tam zamanlı olarak uzaktan devam edileceğini , 12 sınıflarda ise yüz yüze eğitimin devam ettiğini duyurdu.

Bakanlık mesleki liselerindeki staj uygulamasının da devam ettiği , okullarda staj yapan öğrencilerin uygulama eğitimlerinin yüz yüze, bilişsel eğitimlerin ise uzaktan yapılacağını duyurdu.