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MEB'den meslek liseleriyle ilgili yeni yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı dün yapılan kabine toplantısında alınan yüz yüze eğitime ara kararından sonra , mesleki liselerinde ki uygulama derslerin yüz yüze eğitimiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 13:05
MEB'den meslek liseleriyle ilgili yeni yüz yüze eğitim açıklaması
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Dün kabine toplantısında alınan kararlardan sonra anaokulları, ortaoku 8.ve lise 12.sınıflar dışındaki tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verildi ve tam zamanlı olarak uzaktan eğitime geçildi.

Alınan bu karar sonrasında meslek liselerinde yüz yüze olarak devam eden uygulama derslerinin durumu merak konusu oldu. Peki bu kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitim meslek liselerinde devam edecek mi? 

Mesleki liselerinde yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada mesleki liselerinde 9,10,11 sınıflarda eğitim gören öğrencilerin eğitimlerine tam zamanlı olarak uzaktan devam edileceğini , 12 sınıflarda ise yüz yüze eğitimin devam ettiğini duyurdu.

Bakanlık mesleki liselerindeki staj uygulamasının da devam ettiği , okullarda staj yapan öğrencilerin uygulama eğitimlerinin yüz yüze, bilişsel eğitimlerin ise uzaktan yapılacağını duyurdu.



Son Güncelleme: 14.04.2021 13:05
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Anahtar Kelimeler:
MebMeslek LiseleriYüz Yüze Eğitim
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