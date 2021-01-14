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MEB’den merak edilen duyuru geldi! Not ve Karne Değerlendirmesi

Son dakika haberine göre Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaokullarda karne notlarının derslere katılım puanları ile belirleyeceğini duyurdu. Birinci dönem için yüz yüze yapılan sınavların karne notu değerlendirmesinde olmayacağını duyurdu.

14 Ocak 2021 Perşembe 17:14
MEB’den merak edilen duyuru geldi! Not ve Karne Değerlendirmesi
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25 Aralık 2020 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ilkokul ve ortaokul düzeyinde ki öğrenciler için ilk dönem için yüz yüze yapılan sınavların kane notu için geçerli olacağını duyurmuştu. Gelen son dakika haberine göre velileri rahatlatmak için düzenlemeye gidildiği görüldü.  Kanı basımı ve dağıtımının yapılmayacağını duyuran MEB kanelerin elektronik ortamda görüntüleneceğini duyurdu.

Birinci dönem yapılan yüz yüze sınavlar dönem sonu puan değerlendirmesinde olmayacak!

Gönderilen yazıda ilkokul 4. Sınıf ve ortaokul, imam hatip ortaokullarında geçerli olan birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu için puan değerlendirmesinde dahil olmayacağı açıklandı.

İsteyen veliler için 21 Ocak tarihine kadar okul müdürlüklerine başvurdukları halinde öğrencinin birinci dönem için girdiği yüz yüze sınavdan aldığı puan dönem sonu  kanesine eklenebilecek.
 

 

Kaneler dağıtılmayacak! Elektronik ortamda görüntülenecek

Salgın koşullarından kaynaklı kane dağıtımının olmayacağını söyleyen Millî Eğitim Bakanlığı elektronik ortamlarda erişime açılacağını söyledi.

 

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 17:14
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Anahtar Kelimeler:
EbaMebIlköğretimKarne
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