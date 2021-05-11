MEB'den liselerde yüz yüze sınavlar ile ilgili açıklama geldi

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle tüm kademelerde tam zamanlı uzaktan eğitim devam ederken, liselerde 2.dönem yapılması planan yüz yüze sınavlar ile ilgili olarak Bakanlıktan önemli bir açıklama geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 2020-2021 Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi yapılması planlanan yüz yüze sınavlar ile ilgili olarak sürecin yeniden değerlendirilerek, düzenleme yapıldığı duyuruldu.

Bakanlık tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre 12.sınıflar dışındaki kademelerde okuyan öğrenciler eğer talep ederler ise ikinci dönem sınavlarına girmeyecek ve ilk dönem oluşan notu ile bir üst sınıfa geçebilecek. Sorumluluk sınavlarıyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise, eğitim öğretim yılının son 2 haftasında sorumluluk sınavlarının yapılacağı ve öğrencilerin bu sınavlara girerek geçtiğimiz senelerde kalan sorumlu derslerinin verebilecekleri duyuruldu.

İşte MEB'den yapılan açıklama