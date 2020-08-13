MEB'den kritik açıklama! O belge yalanlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan bilim kurulu toplantına katılmıştı. Bakan Selçuk toplantı sonrasın gelecek eğitim öğretim yılına ilişkin alınan önemli kararları kamuoyu ile kameralar önünde paylaştı.

Bakan Selçuk yapmış olduğu açıklamada , daha önce yayımlanan takvim doğrultusunda okulların 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim olarak açılacağını ve eğitimlerin 21 Eylül tarihine kadar EBA ve intenet üzerinden açıklanacağını duyurmuştu.

Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra sanal alemde okulların aşamalı açılacağı takvimi dolaşmaya başlayınca Milli Eğitim Bakanlığından yeni bir açıklama geldi.

Bakanlık sanal alemde dolaşan o belgeyi yalanladı ve asılsız olduğunu vurguladı.