MEB'den hazırlık ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim açıklaması

21 Eylül tarihinden sadece ilkokul birinci sınıflarda başlayan yüz yüze eğitimin kapsamı genişletiliyor.

Kabine toplantısında alınan karar gereği 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren ilkokul 2,3,4 ortaokul 8 ile lise12.sınıflar ve hazrlık sınıflarıda dönüşümlü olarak okullarda kısmen yüz yüze eğitime başlıyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kalabalık sınıflar ikiye bölünecek ve ilk grup Pazartesi , Salı diğer grup ile Perşembe ve Cuma günleri okullarda yüz yüze eğitim alacak.

Yapılan yüz yüze eğitimde öğrencilerin devam etme zorunlulukları bulunmayacak ancak öğrenciler tüm işlenen konulardan sorumlu olabilecekler.

Ayrıca dersler tıpkı ilokul birinci sınıflarda olduğu gibi 30 dakika olacak ve tenefüs araları 10 dakika olacak.