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MEB'den açıklama! Uzaktan eğitime devam edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı yarın sona erecek olan tam kapanma süreci sonrasında eğitimin yol haritasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Bakanlık, 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime devam edileceğini duyurdu.

16 Mayıs 2021 Pazar 13:30
MEB'den açıklama! Uzaktan eğitime devam edilecek
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Son dönemlerde artan koronavirüs vaka sayıları karşında Türkiye'de başlayan 21 günlük tam kapanma süreci 17 Mayıs tarihinde sona erecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizde 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme tedbirleri uygulanacak.

İçişleri Bakanlığının bu açıklamasından sonra milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren 17 Mayıs sonrasındaki eğitim ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

1 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam

Milli Eğitim Bakanlığı 17 Mayıs tarihinden sonra LGS'ye girecek olan 8. sınıflar ve YKS'ye girecek olan 12.sınıfların takviye kurslarının yüz yüze yapılabileceğini, diğer kademelerde ise 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime devam edileceğini duyurdu.

İşte MEB'in açıklaması;


Son Güncelleme: 16.05.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
MebUzaktan Eğiti
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