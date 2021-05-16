MEB'den açıklama! Uzaktan eğitime devam edilecek

Son dönemlerde artan koronavirüs vaka sayıları karşında Türkiye'de başlayan 21 günlük tam kapanma süreci 17 Mayıs tarihinde sona erecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizde 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme tedbirleri uygulanacak.

İçişleri Bakanlığının bu açıklamasından sonra milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren 17 Mayıs sonrasındaki eğitim ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

1 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam

Milli Eğitim Bakanlığı 17 Mayıs tarihinden sonra LGS'ye girecek olan 8. sınıflar ve YKS'ye girecek olan 12.sınıfların takviye kurslarının yüz yüze yapılabileceğini, diğer kademelerde ise 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime devam edileceğini duyurdu.

İşte MEB'in açıklaması;