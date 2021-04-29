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MEB'den açıklama! Okul yöneticileri tam ücret alacak

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yapmış olduğu açıklamada tam kapanma döneminde okullara gitmeyecek olup, uzaktan çalışacak olan okul yöneticilerini tam ücret alacaklarını açıkladı.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:38
MEB'den açıklama! Okul yöneticileri tam ücret alacak
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Yaşanan pandemi sürecinde vaka sayılarının düşürülmesi için Tam kapanma süreci 29 Nisan 2021 tarihi itibariyle başladı. 17 Mayısıs tarihine kadar sürecek olan bu süreçte kamu personeli uzaktan çalışacak.

Diğer yandan bu süreçte ülke genelinde tüm kademelerde tam zamanlı uzaktan eğitime geçildi ve tüm eğitim öğretim faaliyetleri EBA TV kanallları, EBA platformları vb siteler üzerinden devam edecek. Bu süreçte öğretmenlerde evlerde olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimz gün yapmış olduğu açıklamada ise tam kapanma sürecinde, öğretmenlerin de okul yöneticilerininde okullara gitmeyeceği, ihtiyaç olması durumunda dönüşümlü olarak okullarda bir idarecinin bulunacağını duyurmuştu.

Bakan Selçuk'un bu açıklamasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden idarecilerin ek ücretleriyle ilgili olarak açıklama geldi. Bakanlık tam kapanma sürecinde okullara gitmeyen idarecileri, uhdelerinde ki görevleri uzaktan olarak yürütecekleri için ek ders ücretlerinin tam ödeneceğini duyurdu.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:38
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