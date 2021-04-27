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MEB'den açıklama geldi:Sınavlar ertelendi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tam kapanma kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağına dair bilgilendirme yaptı. MEB'den açıklama geldi. Tam kapanma süreci boyunca eğitimler online olarak gerçekleştirilecek ve yapılması beklenen sınavlar yüz yüze eğitime geçileme kadar ertelenecek.

27 Nisan 2021 Salı 15:02
MEB'den açıklama geldi:Sınavlar ertelendi!
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 29 Nisan itibari ile başlayacak olan ve 17 Mayısıs tarihine kadar devam edecek tam kapanma uygulamasıyla ilgili sorular sorulmaya devam ediliyor. Süreç içerisinde yapılması kararlaştırılmış pek çok sınavın erteleneceği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada duyuruldu. MEB’ bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti gösteren okullarda gerçekleşecek yüz yüze sınavların ne olacağı veliler ve öğrenciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

MEB’den yüz yüze sınav tarihleri açıklaması

Tam kapanma kararı dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Kapanma kararının ardından binlerce veli ve öğrenci MEB’den yüz yüze sınavların nasıl gerçekleştirileceğine dair açıklama bekliyordu. Beklenen açıklama nihayet geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk;

 “Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayısıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'den itibaren başlayacaktır.Okullarda 3 Mayısıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayısıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir."

diyerek konuya açıklık getirdi.




Son Güncelleme: 27.04.2021 15:02
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Anahtar Kelimeler:
MebZiya SelçukYüz Yüze EğitimSınavlar
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