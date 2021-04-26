MEB'den açıklama geldi! Tüm kademeler uzaktan eğitime geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanan kabine toplantısından tam kapanma kararı çıktı.
Tam kapanma kararı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da yüz yüze eğitim ve 3 Mayısıs sonrasında planlanan yüz yüze sınavların durumuyla ilgili olarak önemli bir açıklama geldi.
Tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçildi
Yüz yüze sınavlar ertelendi
Ayrıca Bakanlık liselerde yüz yüze 3 Mayısıs 2021 tarihinde başlanması planlanan sınavların 17 Mayısıs 2021 tarihinin sonrasına ertelendiğini duyurdu.
MEB'in basın açıklaması
Son Güncelleme: 26.04.2021 21:27