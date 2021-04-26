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MEB'den açıklama geldi! Tüm kademeler uzaktan eğitime geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma açıklaması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık 29 Nisan - 17 Mayısıs arası tüm kademelerde uzaktan eğitim yapılacağını, yüz yüze sınavların ise 17 Mayısıs sonrasına ertelendiğini duyurdu.

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:27
MEB'den açıklama geldi! Tüm kademeler uzaktan eğitime geçti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanan kabine toplantısından tam kapanma kararı çıktı.

Tam kapanma kararı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da yüz yüze eğitim ve 3 Mayısıs sonrasında planlanan yüz yüze sınavların durumuyla ilgili olarak önemli bir açıklama geldi.

Tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçildi

Bakanlık yapmış olduğu açıklamada Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel tüm okullarda 29 Nisan - 17 Mayısıs 2021 tarihleri arasında anaokulları, ortaokul 8 ve lise 12.sınıflar dahil tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verildiğini, tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan yapılacağını duyurdu.

Yüz yüze sınavlar ertelendi

Ayrıca Bakanlık liselerde yüz yüze 3 Mayısıs 2021 tarihinde başlanması planlanan sınavların 17 Mayısıs 2021 tarihinin sonrasına ertelendiğini duyurdu.

MEB'in basın açıklaması 

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:27
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Anahtar Kelimeler:
MebYüz Yüze SınavlarTam Kapanma
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