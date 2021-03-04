MEB'den 60 yaş üzeri ile kronik hastalığı olan öğretmenler için idari izin yazısı!

Normalleşme dönemine geçiş ile ilgili kararların duyurulması sonrasında kamu kuruluşlarında çalışma saatlerinin normale dönmesiyle birlikte gerekli duyulduğu takdirde de söz konusu çalışma saatleri hakkında farklı düzenlemeler getirilecek. Bu çalışmalar kapsamında ise Sağlık Bakanlığı kamuda 60 yaş ve üzeri kişiler ile birlikte kronik hastalığı olanların belirlenen sürelerde idari izinli olabilecekleri açıklandı.

Bu açıklamaların ardından 81 ile resmi yazı gönderen Milli Eğitim Bakanlığı () idari izinler hakkında ayrıntılı bilgilere yer verirken yazıda yöneticiler haricinde 60 yaş ve üzerinde olan personellerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kronik hastalığa sahip kişilerin ve hamileliği yirmi dördüncü haftasından olan personellerin otuz ikinci haftasına kadar idari izinli sayılabilecekleri ifade edildi.

MEB'in gönderdiği yazıda ayrıca; bu personellerin amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılmayacakları ve ilgili birim tarafından gerekli tedbirlerin alınmasıyla birlikte hizmetlerine ihtiyaç duyulduğunda çağrıldıkları anda çalışma ortamlarına geri dönebilecekleri belirtildi.