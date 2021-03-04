MEB'den 60 yaş üzeri ile kronik hastalığı olan öğretmenler için idari izin yazısı!

Normalleşme dönemine geçiş ile ilgili kararların duyurulması sonrasında kamu kuruluşlarında çalışma saatlerinin normale dönmesiyle birlikte gerekli duyulduğu takdirde de söz konusu çalışma saatleri hakkında farklı düzenlemeler getirilecek. Bu çalışmalar kapsamında ise Sağlık Bakanlığı kamuda 60 yaş ve üzeri kişiler ile birlikte kronik hastalığı olanların belirlenen sürelerde idari izinli olabilecekleri açıklandı.
MEB'in gönderdiği yazıda ayrıca; bu personellerin amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılmayacakları ve ilgili birim tarafından gerekli tedbirlerin alınmasıyla birlikte hizmetlerine ihtiyaç duyulduğunda çağrıldıkları anda çalışma ortamlarına geri dönebilecekleri belirtildi.