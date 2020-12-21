MEB'den 50 bin öğrenciye ücretsiz tablet! Bu hafta dağıtım başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler gereği geçilen uzaktan eğitim sisteminde maddi durumu iyi olmayan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz tablet dağıtımları yapılmaya başlanılmıştı. Geçtiğimiz hafta alınan başvurular doğrultusunda 50 bin 500 öğrenci yeni tabletlerine kavuşurken Bakan Ziya Selçuk bu hafta 50 bin öğrenciye daha ücretsiz tabletlerinin gönderileceğini duyurdu.

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Bakan Selçuk, resmi Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklamasında geçtiğimiz hafta içi 50 bin 500 öğrencinin intenet paketiyle birlikte yeni tabletlerini teslim aldıklarını belirterek, "Bu hafta da 50 bin dağıtım yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkürler” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretsiz tablet için herhangi bir başvuruya gerek olmadığını belirterek tabletlerin ailelerin gelir durumlarına okula giden kardeş sayılarına ve öğrencinin akademik başarısına bakılarak dağıtıldığını söyledi. Bakan Selçuk, Resmi verilerin incelenerek Bakanlık tarafından hazırlanan strateji çerçevesinde ücretsiz tablet dağıtımların gerçekleştirildiğini kaydetti.