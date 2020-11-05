İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

MEB'DE yeni yüz yüze eğitim yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı göndermiş olduğu resmi yazıyla 9 kasım 2020 tarihinden itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerinde - BİLSEM yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu..

05 Kasım 2020 Perşembe 22:40
MEB'DE yeni yüz yüze eğitim yazısı
Takip Et:

Milli Eğitim Bakanlığında aşamalı olarak normalleşme kapsamında yüz yüze eğitmin kapsamı genişletilmeye devam ediyor. Bakanlık bugün göndermiş olduğu resmi yazıda korona virüs hastalığı sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilen Bilim ve Sanat Merkezlerinde 9 Kasım 2020 tarihi itibariyle tekrardan yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu.

Diğer kademelerde olduğu gibi BİLSEM'lerde sıkı tedbirler ile birlikte yüz yüze eğitim başlıyor..

HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

Bakanlığın yapmış olduğu açıklamada şu anda yüz yüze eğitime devam eden kademelerde BİLSEM'lerde eğitim gören öğrenciler haftada iki günü geçmeyecek şekilde ve günde maksimum 6 saat olacak şekilde yüz yüze eğitim görecekler.

Dersler yüz yüze eğitimlerde olduğu gibi 30 dakika,tenefüsler 10 dakika  olarak düzenlenecek.


BİLSEM'ler yüz yüze eğitim dışında kalan eğitimler uzaktan eğitim olarak tamamlanacak.

Sınıflarda öğrenciler sosyal mesafe kuralına göre oturtulacak ve sınıflar gruplara ayrılarak eğitim verilecek.

Gruplara ayırma işleminde norm kadrolarda güncelleme yapılmayacak.

Veliler isterler ise yazılı dilekçe vererek çocuklarını BİLSEM'lere göndermeyebilecekler ve bu öğrenciler devamsız sayılmayacak.

KONUYLA İLGİLİ RESMİ YAZI;

 



Son Güncelleme: 05.11.2020 22:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BilsemYüz Yüze Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı
2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı
Okullarda 16 Kasım'da Ara Tatil Olacak mı? Gözler Bakanlıkta
Okullarda 16 Kasım'da Ara Tatil Olacak mı? Gözler Bakanlıkta
4 Ekim'de gerçekleştirilen TUS sonuçları sonunda açıklandı!
4 Ekim'de gerçekleştirilen TUS sonuçları sonunda açıklandı!
Yüz yüze eğitimin kapsamı genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Yüz yüze eğitimin kapsamı genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
KPSS ortaöğretim sınavında görevli öğretmenler belli oldu
KPSS ortaöğretim sınavında görevli öğretmenler belli oldu
Sınavlarda görev alacak öğretmenler dikkat! Merkezi sınavlarda yeni uygulama başladı
Sınavlarda görev alacak öğretmenler dikkat! Merkezi sınavlarda yeni uygulama başladı

Popüler Haberler

Çalışan annelere devlet tarafından verilen haklar nelerdir? 2020
Tövbeler Olsun dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Hangi borçlar yapılandırma kanunu kapsamında olacak? 2020 Vergi ve borç yapılandırması kanunu kapsamı
Doğum yapan annelere devletin verdiği maddi destek ödemeleri 2020
İyi Aile Babası dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Show TV yeni dizisi Alev Alev nerede çekiliyor? Alev Alev çekim mekanları belli oldu
Alev Alev dizisinde geçen Yedikule Mahallesi nerede? Alev Alev dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?
Geleneksel lezzet Çiğ Börek nasıl yapılır?
Asgari Geçim İndirimi şartları nelerdir? 2020 AGİden kimler yararlanabilir?
2020 Malta asgari ücret ne kadar?
Köprü kaçak geçişi için ödenen cezalar ne zaman geri iade edilecek?
Halkbank yurt dışı para transferi işlemleri?
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Konuştukça programına nasıl başvuru yapılır? Özlem Yıldız Konuştukça Programı başvuru formu
Sicil affı başvuru nereye, nasıl yapılır? Sicil affı çıkacak mı? Torba yasada sicil affı varmı?
50.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 5 Kasım 2020 Perşembe Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Emeklilerin Ocak 2021 maaşları zam oranları ne zaman belli olacak? Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı
ÖSYM 2020 KPSS branş bazında sıralamalar belli oldu!
Şok'da satılan Samsung t290 tablet nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Şahmeran dizisinin adı Akrep olarak değişti!
Survivor 2021'de Hikmet, Turabi ve Uğur olacak mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.