MEB'DE yeni yüz yüze eğitim yazısı

Milli Eğitim Bakanlığında aşamalı olarak normalleşme kapsamında yüz yüze eğitmin kapsamı genişletilmeye devam ediyor. Bakanlık bugün göndermiş olduğu resmi yazıda korona virüs hastalığı sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilen Bilim ve Sanat Merkezlerinde 9 Kasım 2020 tarihi itibariyle tekrardan yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu.

Diğer kademelerde olduğu gibi BİLSEM'lerde sıkı tedbirler ile birlikte yüz yüze eğitim başlıyor..

HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

Bakanlığın yapmış olduğu açıklamada şu anda yüz yüze eğitime devam eden kademelerde BİLSEM'lerde eğitim gören öğrenciler haftada iki günü geçmeyecek şekilde ve günde maksimum 6 saat olacak şekilde yüz yüze eğitim görecekler.

Dersler yüz yüze eğitimlerde olduğu gibi 30 dakika,tenefüsler 10 dakika olarak düzenlenecek.

BİLSEM'ler yüz yüze eğitim dışında kalan eğitimler uzaktan eğitim olarak tamamlanacak.

Sınıflarda öğrenciler sosyal mesafe kuralına göre oturtulacak ve sınıflar gruplara ayrılarak eğitim verilecek.

Gruplara ayırma işleminde norm kadrolarda güncelleme yapılmayacak.

Veliler isterler ise yazılı dilekçe vererek çocuklarını BİLSEM'lere göndermeyebilecekler ve bu öğrenciler devamsız sayılmayacak.

KONUYLA İLGİLİ RESMİ YAZI;