MEB'de yeni atanan sözleşmeli öğretmenlere müjde geldi! Kararnameler hazır

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Eylül tarihinde yapılan yeni atama kurasıyla birlikte eğitim camiasına 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılmıştı.
Sözleşmeli öğretmenlerin atamaları KPSS puan üstünlüğüne göre tercihleri dikkate alınarak yapılmıştı ancak bu atanan 20 bin genç sözleşmeli öğretmen henüz göreve başlatılmamıştı.
Bakanlığın bu açıklamasından sonra çiceği bununda atanamış 20 bin öğretmen Twitter üzeriden #TeşekkürlerZiyaSelçuk hastagi ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür mesajlarını iletti. Hastag kısa süre içinde TT listesinde yerine aldı.
Son Güncelleme: 14.09.2020 22:18