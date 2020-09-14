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MEB'de yeni atanan sözleşmeli öğretmenlere müjde geldi! Kararnameler hazır

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Eylül tarihinde ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler için yeni müjde geldi. Bakanlık atanan öğretmenlerin kararnamelerinin hazır olduğunu ve 18 Eylül'de göreve başlayacaklarını duyurdu.

14 Eylül 2020 Pazartesi 22:18
MEB'de yeni atanan sözleşmeli öğretmenlere müjde geldi! Kararnameler hazır
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Eylül tarihinde yapılan yeni atama kurasıyla birlikte eğitim camiasına 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılmıştı.

Sözleşmeli öğretmenlerin atamaları KPSS puan üstünlüğüne göre tercihleri dikkate alınarak yapılmıştı ancak bu atanan 20 bin genç sözleşmeli öğretmen henüz göreve başlatılmamıştı.


Konuyla ilgili müjde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık yapmış olduğu duyuruda 1 Eylül tarihinde bakanlık kadrolarına sözleşmeli olarak atanan 20 bin sözleşmeli öğretmenlerin karanamelerini hazır olduğunu ve öğretmenlerin 18 Eylül tarihinden itibaren atandıkları il - ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuru yapıp sözleşmelerini imzalamarıyla birlikte hemen göreve başlayabileceklerini bildirdi.

Bakanlığın bu açıklamasından sonra çiceği bununda atanamış 20 bin öğretmen Twitter üzeriden #TeşekkürlerZiyaSelçuk hastagi ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür mesajlarını iletti. Hastag kısa süre içinde TT listesinde yerine aldı.

 



Son Güncelleme: 14.09.2020 22:18
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Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli öğretmenlerSözleşmeli öğretmenler 18 Eylülde Göreve Başlıyor
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