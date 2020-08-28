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MEBBİS öğretmen giriş ve e-devlet giriş ekranı ile sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu nasıl yapılır? MEB 2020 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi başvuru ekranı

MEB 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi ekranını açtı. Adaylar MEBBİS öğretmen giriş ve e-Devlet giriş ekranı ile sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu nasıl yapılır araştırmaya başladı. İşte atama tercihi ekranı ve atamalar hakkında bilinmesi gerekenler…

28 Ağustos 2020 Cuma 22:39
MEBBİS öğretmen giriş ve e-devlet giriş ekranı ile sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu nasıl yapılır? MEB 2020 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi başvuru ekranı
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Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik alımı atama tercihleri başladı. Sözleşmeli öğretmenlik alımı sınavının ardından başarılı olan adaylar tercihlerini yapmayı bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı atama tercih ekranının açtı.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 28 Ağustos 31 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Adaylar tercihlerini ilkatama.meb.gov.tr adresinden yapacak.

https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-tercihi 

60 alanda öğretmen ataması

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılında 60 alanda öğretmen ataması gerçekleşeceğini duyurdu. Atamalarda belirlenen sınır puanı ise 50 oldu. Buna göre en fazla 10 branş dalında atamalar gerçekleşirken, bu branşlar arasında sınıf öğretmenliği de yer aldı.

Sınıf öğretmenliği için 2 bin 831, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için 1801, İngilizce için 1739, Rehberlik için 1373, Türkçe 1300, Özel Eğitim Branşı için 1118 ve Fen Bilimleri için 1026 atama yapılacak. Bu alanların yanı sıra Beden eğitimi için 810 atama yapılırken bu atamaların dışında daha önce milli olmuş sporculardan da 90 kişi görevlendirilecek.

Sözleşmeli öğretmenli şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 maddesinde yer alan şartlara uygun olmak,

T.C Vatandaşı olmak,


Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

Sözleşmeli öğretmenlik atamam sonuçları 1 Eylül’de açıklanacak

31 Ağustos tarihine kadar yapılacak tercihler 1 Eylül tarihinde açıklanacak. Adaylar yine başvuru adresi üzerinden sonuçları görüntüleyebilecek.



Son Güncelleme: 28.08.2020 22:39
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