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MEB yüz yüze sınavlar iptal olacak mı? Okullarda 2.dönem ara tatili verilecek mi?

Meb yüz yüze sınavları iptal mi etti? Eğitime tekrar ara mı verilecek? 2.dönem ara tatili olacak mı? İşte soruların yanıtı burada yer almaktadır.

08 Mart 2021 Pazartesi 23:04
MEB yüz yüze sınavlar iptal olacak mı? Okullarda 2.dönem ara tatili verilecek mi?
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Koronavirüs sebebiyle 1 seneyi aşkın eğitim öğretime her kademede ara verildi. Sınavlarda ertelendi ve her şey online düzene geçti. Dersler online TRT EBATV üzerinden yayınlandı. Aşılama döneminin ardından okullarının ne zaman açılacağı merak konusuyken, sınavların yüz yüze yapılacağı yönünde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması vardı. 

Şu an eğitim öğretime katılımın çok yüksek olduğu söyleniyor. Öğrenciler ve öğretmenler okullarını, sıralarını, arkadaşlarını çok özledi. Koronavirüs birçok şeyin değerini ve kıymetini anlamamamıza yardımcı oldu. Okullarından ve arkadaşlarından uzak kalan çocuklar, tekrar okullarına kavuşabilmek için adeta gün saydılar. Selçuk, yüzde 80 oranında okula geliş var dedi.

Ziya Selçuk bir konuşmasında şunları dile getirdi; bir şeye uzaktan baktığımızda onu tam anlayamıyoruz. O yüzden bende bizzat şehirleri dolaşarak gözlem yaptım. Olayın içine girmek her zaman her şeyi daha şeffaf gösterir, dedi. 

Ankara'da bir okulu ziyaret ettiğini söleyen Selçuk, okulları gezdiğimde öğrencilerin çok mutlu olduklarına şahit oldum, sevinçten zıplıyorlardı. Onların mutluluğuyla bizde seviniyoruz, dedi.

Şehirlerdeki durumlara göre yerel kararlar alınabileceğine değinen Selçuk, kapanma olacak ise şehirdeki vaka artışlarıyla paralel olacaktır. 

Şu ana kadar 80 bin öğretmen aşılandı. Ülkemizin aşı konusundaki tavrı tüm dünyaya önek teşkil edecek seviyede. 

Vaka artışları da takip ediliyor ve şu an vaka konusunda hafif bir artış gözlemlendi. 

Sistem intenet üzerinden gitmesi yönünde sonuçlar ortaya çıkardı ve eğitimin yarım kalmaması adına bu şekilde gidildi. Haksızlık olmaması gerekiyor. Yüz yüze olsaydı daha yüksek sonuç alabilirdim düşüncesi tüm öğrencilerimizde var. Haklılar. Kendilerini daha iyi ifade edebilmek adına yüz yüze olan her diyalog en sağlıklısıdır. 

Ara tatil olmadan şu anlık 2 temmuz 2021 tarihine kadar okullar açık. 

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 23:04
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Anahtar Kelimeler:
MebYüz Yüze Sınav2.dönem
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