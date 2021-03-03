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MEB yüz yüze okutulacak dersleri açıkladı

Normalleşme ile birlikte okullarda başlayan yüz yüze eğitim sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı hangi derslerin yüz yüze okutulacağını açıkladı.

03 Mart 2021 Çarşamba 01:19
MEB yüz yüze okutulacak dersleri açıkladı
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Kabine toplantısı sonrasında normalleşme kapsamında okullarda yüz yüze eğitime başlama kararı alındı. Bugün den itibaren ülkede ki bir çok eğitim kurumunda yüz yüze eğitimler başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen şehirlerin risk gruplarına göre yol haritası belirlendi ve bu yol haritasına göre bazı illerimizde tüm kademelerde, bazı illerimizde ilkokul, ortaokul son ve lise son sınıflarda yüz yüze eğitime başlandı.

Bakanlık tarafından oluşturulan risk gruplarına göre düşük ve orta riskte yer alan illerimizde ilkokul , ortaokul ve liselerde tüm kademelerde öğrenciler seyretilmiş olarak yüz yüze eğitime başladı. Yüksek ve çok yüksek riskli ilerimizde ise ilkokul, ortaokul ve lise son ile meslek liselerinde ki uygulamalı derslerde yüz yüze eğitimler başladı. Bu süreçte öğrenciler okullarda bazı dersleri yüz yüze, bazı dersleri ise uzaktan eğitim olarak görebilecek. Milli Eğitim Bakanlığıda bu gün yapmış olduğu açıklamayla öğrencilerin hangi dersleri yüz yüze, hangilerini uzaktan okutulacağını açıkladı.

İşte Bakanlık tarafından belirlenen yüz yüze okutulacak derslerin tablosu

İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA YÜZ YÜZE OKUTULACAK DERSLER 

 

ORTAOKUL 8.SINIFTA OKUTUCALAK YÜZ YÜZE DERSLER

İMAM HATİP ORTAOKULLARINDA YÜZ YÜZE OKUTUCAK DERSLER

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 01:19
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MebYüz Yüze EğitimHangi Dersler Yüz Yüze
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