MEB yüz yüze eğitim başlayacak mı, hangi sınıflarda yüz yüze eğitim zorunlu olacak?

Milyonlar 1 Haziran ile birlikte hayata geçen yeni normalleşme dönemini konuşurken, öğrenciler ve velilerin de gündemlerinde okulların yüz yüze eğitim ile birlikte açılıp açılmayacağı konusu yer almaktadır. Koronavirüs salgını nedeni ile geçtiğimiz aylarda okullar kapanmış ve bu süreçte uzaktan eğitim sistemine geçilerek öğrenim devam ettirilmişti. Yetkililer tarafından bazı kademelerde de yüz yüze eğitim olacağı açıklaması yapılmıştı. 31 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısı ile birlikte 1 Hazirandan sonrası için okulların durumları ile ilgili detaylarda merak edilmeye başlandı.

Okullar başlayacak mı?

Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

Covid-19 salgını nedeni ile kapanan okullar 1 Haziran Salı gününden itibaren tekrardan açılacak mı sorusu hem öğrencilerin hem de velilerin gündeminde. Okulların ne zaman açılacağı sorusu ile ilgili bir süredir yapılan araştırmalar devam ederken Milli Eğitim Bakanıkonu ile ilgili açıklamada bulundu.

Ziya Selçuk: ‘’ 1 Haziran Salı gününden itibaren ilkokula giden öğrencilerimiz için, 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren de ortaokul ve liseye giden öğrencilerimiz için haftada iki gün olmak üzere okulda yüz yüze eğitime başlanacaktır. ‘’ açıklamasında bulundu.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde bulunan okullarda da 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın beş günü olmak üzere tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlanacağı bildirisi yapıldı.